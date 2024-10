Cotoletta Petroniana: la ricetta originale bolognese per un piatto irresistibile

La Cotoletta Petroniana è un piatto della tradizione bolognese che rende omaggio ai sapori decisi e avvolgenti dell’Emilia-Romagna. Conosciuta per la sua bontà e per l’accostamento di ingredienti pregiati come il prosciutto e il parmigiano, la Cotoletta Petroniana è un’interpretazione ricca della classica cotoletta. Se vuoi scoprire come preparare questa specialità a casa, seguendo la ricetta originale, continua a leggere!

Ingredienti per la Cotoletta Petroniana

Per preparare la Cotoletta Petroniana, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

4 fettine di vitello (preferibilmente tagliate sottili)

(preferibilmente tagliate sottili) 4 fette di prosciutto crudo di Parma

100 g di parmigiano reggiano grattugiato

4 fettine di formaggio morbido (come la fontina o la provola dolce)

(come la fontina o la provola dolce) Farina (quanto basta)

(quanto basta) 2 uova

Pangrattato (quanto basta)

(quanto basta) Burro per friggere

per friggere Brodo di carne (circa 100 ml)

(circa 100 ml) Sale e pepe a piacere

Preparazione della Cotoletta Petroniana

1. Preparare le fettine di vitello

Inizia battendo leggermente le fettine di vitello con un batticarne per renderle sottili e uniformi. Passa le fettine prima nella farina, poi nelle uova sbattute con un pizzico di sale e pepe, e infine nel pangrattato, premendo bene per far aderire la panatura.

2. Friggere le cotolette

In una padella capiente, fai sciogliere il burro a fuoco medio. Quando il burro è ben caldo, friggi le cotolette di vitello fino a quando diventano dorate e croccanti su entrambi i lati. Ci vorranno circa 3-4 minuti per lato. Una volta cotte, trasferiscile su un piatto con carta assorbente per eliminare l’eccesso di burro.

3. Aggiungere prosciutto e formaggio

Disponi le cotolette in una teglia da forno. Sopra ogni cotoletta, metti una fetta di prosciutto crudo e una fetta di formaggio morbido (fontina o provola). Cospargi il tutto con parmigiano reggiano grattugiato per esaltare ulteriormente i sapori.

4. Cuocere al forno

Versa il brodo di carne sul fondo della teglia per evitare che le cotolette si secchino durante la cottura in forno. Inforna le cotolette in forno preriscaldato a 180°C per circa 10 minuti, o finché il formaggio non si è fuso completamente e la superficie è leggermente dorata.

5. Servire

Una volta cotte, sforna le cotolette Petroniane e servile ben calde, magari accompagnate da una fresca insalata o da verdure grigliate per bilanciare la ricchezza del piatto.

Varianti della Cotoletta Petroniana

La Cotoletta Petroniana è già un piatto ricco di sapore, ma puoi personalizzarla con alcune varianti:

Formaggio alternativo : Puoi sostituire la fontina o la provola con gorgonzola dolce per un sapore più intenso.

: Puoi sostituire la fontina o la provola con per un sapore più intenso. Prosciutto cotto : Se preferisci un sapore meno salato, prova a usare il prosciutto cotto al posto del crudo.

: Se preferisci un sapore meno salato, prova a usare il al posto del crudo. Cottura al forno: Se vuoi una versione più leggera, puoi cuocere le cotolette direttamente al forno, evitando la frittura.

Un piatto dal gusto ricco e irresistibile

La Cotoletta Petroniana è un piatto che racchiude tutto il sapore della tradizione culinaria bolognese. Perfetta per un pranzo domenicale o una cena speciale, questa ricetta ti conquisterà per la sua combinazione unica di ingredienti e per la sua semplicità. Con questa ricetta originale, potrai portare un po’ di Bologna sulla tua tavola e sorprendere i tuoi ospiti con un piatto ricco e gustoso.