Polpette di lenticchie senza patate: la ricetta vegana perfetta per una dieta leggera e saporita

Le polpette di lenticchie senza patate sono una scelta nutriente e versatile per chi cerca un piatto leggero e saporito, perfetto sia per le diete vegane che per chi desidera mantenere la linea senza rinunciare al gusto. Grazie alla loro ricchezza in proteine, fibre e ferro, queste polpette rappresentano una valida alternativa alla carne, offrendo un’opzione sana e bilanciata per i tuoi pasti.

Perché scegliere le polpette di lenticchie senza patate?

Le lenticchie non solo sono ricche di nutrienti essenziali, ma offrono una consistenza ideale per creare delle polpette morbide e gustose, senza bisogno di patate o uova. Questo le rende perfette per chi segue una dieta ipocalorica o per chi cerca un piatto leggero, ma ricco di sapore. Inoltre, sono completamente vegane, senza l’utilizzo di prodotti animali, quindi adatte a chi segue una dieta cruelty-free.

Ingredienti per le polpette di lenticchie senza patate

200 g di lenticchie cotte

50 g di pangrattato (puoi usare quello senza glutine)

1 carota grattugiata

1 cipolla piccola tritata

2 spicchi d’aglio tritati

1 cucchiaino di cumino in polvere

1 cucchiaino di curry (opzionale)

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Prezzemolo q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Cuoci le lenticchie: Se non hai già le lenticchie cotte, lessale seguendo le istruzioni. Una volta cotte, scolale e lasciale raffreddare. Crea il composto: In una ciotola, schiaccia le lenticchie con una forchetta o frullale leggermente. Aggiungi la carota, la cipolla, l’aglio, il prezzemolo e le spezie. Mescola fino a ottenere un impasto omogeneo. Forma le polpette: Con le mani leggermente inumidite, forma delle piccole polpette. Lascia riposare in frigo per circa 30 minuti. Cuoci le polpette: Scalda l’olio in una padella e cuoci le polpette per circa 5-7 minuti per lato, finché non saranno dorate. In alternativa, puoi cuocerle in forno a 180°C per 20-25 minuti.

Come servire

Le polpette di lenticchie sono perfette accompagnate da un’insalata fresca o una salsa allo yogurt vegano. Puoi anche servirle con verdure grigliate o couscous per un pasto completo e nutriente.

Conclusione

Le polpette di lenticchie senza patate sono una scelta perfetta per chi desidera mantenere la linea senza rinunciare al gusto. Leggere e saporite, rappresentano un’alternativa sana e gustosa alle classiche polpette. Sperimenta con le spezie e crea la tua versione preferita di questo piatto semplice e versatile!