Oroscopo 20 ottobre 2024: per i Bilancia è il momento di rilassarsi e risolvere vecchi problemi

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

La giornata ti offre opportunità generose, ma dovrai fare scelte responsabili per evitare di dover rimediare a decisioni affrettate. Le responsabilità si accumulano, quindi è meglio non rimandare.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Hai tanta energia, ma sei tentato di occuparti solo di attività rilassanti. È un’ottima scelta per oggi, poiché hai bisogno di rigenerarti.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Potresti essere tentato di trascurare i tuoi compiti pensando che qualcun altro si occuperà di tutto. Attenzione, perché delegando troppo potresti perdere il controllo su questioni importanti.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

La tua giornata potrebbe non rispecchiare le tue aspettative iniziali. Tuttavia, se guardi bene, scoprirai che la situazione non è così fuori dall’ordinario come sembrava.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Hai bisogno di riposo e vuoi evitare lo stress, ma alcune questioni importanti, specialmente legate a persone care, non possono essere rimandate.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

È una giornata ideale per il relax, ma è importante non esagerare. Trova il tempo per occuparti delle faccende domestiche o delle richieste della famiglia.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Oggi hai l’opportunità di rilassarti e ricaricare le tue energie. Allo stesso tempo, è il momento giusto per risolvere qualche questione in sospeso. Non dimenticare le esigenze di chi ti sta intorno.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La giornata è piena di possibilità per fare chiarezza su problemi che ti porti dietro da tempo. Cerca il consiglio delle persone vicine e mantieni sempre un comportamento rispettoso.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ti senti di buon umore e vuoi condividere questo spirito positivo con chi ti circonda. È un ottimo intento, ma ricorda che non tutti potrebbero essere pronti ad accettare il tuo entusiasmo.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Un po’ di serietà ti aiuterà a concentrarti su ciò che è davvero importante. Anche se non risolverai tutto, farai progressi significativi verso la soluzione dei problemi.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Oggi potresti essere tentato di affrontare i problemi con superficialità. Anche se non ti senti nel mood giusto, è meglio non rimandare, perché nessuno lo farà al posto tuo.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

È una giornata perfetta per rilassarti, soprattutto in un ambiente familiare. Se riesci a creare un clima di tolleranza e armonia, passerai una giornata serena e positiva.