Le lenticchie a Dicembre si mangiano così: la zuppa contadina che unisce tradizione e gusto in pochi minuti

Con l’arrivo delle serate fresche di dicembre, nulla è più confortante di un piatto caldo e genuino come la zuppa di lenticchie. Questo piatto della tradizione contadina, semplice ma ricco di sapore, è ideale per riscaldarsi e saziarsi in modo sano. Le lenticchie, conosciute per il loro elevato valore nutrizionale, si combinano perfettamente con ingredienti stagionali come funghi ed erbe aromatiche, rendendo questa zuppa un’opzione perfetta per una cena invernale.

Ingredienti per 4 persone (circa 280 kcal per porzione):

130 g di lenticchie rosse (circa 450 kcal)

400 g di funghi freschi (circa 100 kcal)

40 g di cipolla dorata (circa 16 kcal)

50 g di carota (circa 20 kcal)

1 spicchio d’aglio

1 foglia di alloro

Prezzemolo tritato q.b.

Sale e pepe q.b.

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva (circa 180 kcal)

1 litro di acqua

Preparazione:

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 25-30 minuti

Preparare il soffrittoTritate finemente la cipolla e la carota. In una casseruola, scaldate due cucchiai di olio extravergine d’oliva e aggiungete cipolla, carota e l’aglio intero. Fate soffriggere a fuoco basso per 5 minuti, mescolando frequentemente per evitare che si brucino. Cuocere i funghiPulite i funghi, affettateli e uniteli al soffritto. Coprite e lasciate cuocere per 5 minuti, fino a quando i funghi rilasceranno i loro succhi. Aggiungere le lenticchieVersate le lenticchie nella casseruola e aggiungete l’acqua. Coprite e cuocete a fuoco medio per circa 20 minuti, mescolando di tanto in tanto. Se il liquido si riduce troppo, aggiungete altra acqua calda. Ultimi tocchiAggiustate di sale e pepe a piacere. Prima di servire, completate con una generosa spolverata di prezzemolo fresco tritato.

Consigli:

Servite la zuppa con crostini di pane tostato per un pasto completo e saziante.

Potete conservarla in frigorifero per 2 giorni o congelarla in comode porzioni per gustarla in seguito.

Per un tocco in più, aggiungete una spolverata di parmigiano grattugiato o un filo d’olio al peperoncino.

Questa zuppa di lenticchie è l’espressione perfetta di come la cucina tradizionale possa trasformarsi in un comfort food sano e gustoso. Portatela sulla vostra tavola per condividere il calore e i sapori autentici delle feste!