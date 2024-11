Zuppa di Lenticchie e Cavolo Nero: Il Piacere di un Piatto Autunnale Ricco di Sapori e Salute

Con l’arrivo dell’autunno e del freddo, la zuppa è il piatto perfetto per riscaldare il corpo e l’anima. La zuppa di lenticchie e cavolo nero è una ricetta tradizionale, saporita e particolarmente salutare. La combinazione di ingredienti semplici rende il pasto nutriente e soddisfacente. Il cavolo ricchissimo di vitamine e antiossidanti si abbina perfettamente alle lenticchie, che sono un’ottima fonte di proteine vegetali. Questa zuppa è perfetta per chi vuole godersi un pasto sano senza rinunciare al gusto e alla tradizione.

Ingredienti.

200 g di lenticchie secche

1 cipolla, tritata finemente

2 spicchi d’aglio tritati

200 g di cavolo riccio, tagliuzzato

1 patata media, tagliata a cubetti

1 carota, tagliata a fette

1,5 l di brodo vegetale

1 foglia di alloro

Sale e pepe a piacere

Olio extravergine d’oliva

Procedimento

Prepara la base: scalda un po’ di olio extravergine d’oliva in una pentola grande a fuoco medio e aggiungi la cipolla e l’aglio tritati. Soffriggi per qualche minuto finché la cipolla non sarà traslucida e l’aglio profumato. Aggiungi le verdure e le lenticchie: aggiungi le lenticchie alla padella con le patate e le carote; mescola bene per un paio di minuti per insaporire, poi aggiungi le lenticchie alla padella con le patate e le carote. Prepara la zuppa: aggiungi il brodo vegetale e l’alloro e porta a ebollizione. Una volta raggiunta l’ebollizione, riduci la fiamma e fai sobbollire per 15 minuti. Aggiungi il cavolo nero: a questo punto, aggiungi il cavolo nero tagliuzzato e continua la cottura per altri 15-20 minuti fino a quando le lenticchie e le verdure saranno tenere. Controlla che il brodo sia sufficiente e aggiungine un po’ se necessario per mantenere la giusta consistenza. Condimento e servizio: quando la zuppa è pronta, rimuovi le foglie di alloro e condisci con sale e pepe. Condisci la zuppa calda con olio extravergine di oliva e servila con pane integrale tostato.

Calorie.

Questa zuppa ha circa 250-300 calorie a porzione (ipotizzando quattro porzioni), ma il contenuto calorico varia a seconda della quantità di olio utilizzato e del tipo di zuppa. Di seguito ti forniamo un’indicazione di massima per una porzione

Proteine : 12 g

: 12 g Carboidrati : 40 g

: 40 g Grassi: 7 g

Preparazione

Tempo di preparazione: circa 15 minuti.

Tempo di cottura: 30-35 minuti.

Istruzioni dettagliate.

Prepara gli ingredienti (taglia le verdure, trita la cipolla e l’aglio): 10 minuti. Salta le lenticchie e le verdure: 5 minuti. Prepara la zuppa e aggiungi il cavolo nero.

Totale.

Tempo totale: circa 45-50 minuti.

Un gusto tradizionale per la tua tavola autunnale

Questa zuppa di lenticchie e cavolo nero non è solo confortante, ma è anche un ritorno alla cucina contadina, che sfrutta al meglio ingredienti semplici e sani. Con i suoi ricchi nutrienti e i suoi sapori autunnali, è perfetta per un pranzo o una cena in famiglia. Grazie alle sue proprietà, è ideale per rafforzare le difese di questa stagione e darle il calore autentico della tradizione.