Hai questo zircone d’oro? Scopri quanto può valere

I gioielli hanno sempre avuto il potere di affascinare per la loro bellezza e il loro valore. Negli ultimi anni, l’interesse per le pietre preziose meno conosciute, come gli zirconi, è aumentato notevolmente. Se possiedi uno zircone incastonato in oro, potresti avere tra le mani un gioiello dal valore sorprendente.

Vediamo insieme perché gli zirconi d’oro sono così apprezzati e quali fattori determinano il loro valore sul mercato.

Zircone in oro: cosa lo rende speciale

Lo zircone è una pietra preziosa naturale che non deve essere confusa con il cubic zirconia, una pietra sintetica più economica. Lo zircone si distingue per la sua straordinaria capacità di riflettere la luce, rendendolo simile a un diamante in termini di brillantezza e fascino. Le sue qualità principali includono:

Purezza e taglio: Uno zircone ben tagliato ha una brillantezza spettacolare, in grado di valorizzare qualsiasi gioiello.

Varietà di colori: Può presentarsi in diverse tonalità come celeste, giallo, verde e trasparente, ognuna con un fascino unico.

Rarità naturale: A differenza del cubic zirconia, lo zircone è una pietra naturale, il che lo rende più esclusivo.

Quando questa gemma viene incastonata in oro, il suo valore cresce ulteriormente, grazie all’eleganza e alla raffinatezza che solo un metallo prezioso come l’oro può offrire.

Come si valuta uno zircone incastonato in oro?

Il valore di uno zircone d’oro dipende da diversi fattori. Ecco i principali elementi da considerare:

Purezza della pietra:

Un zircone limpido e privo di imperfezioni è molto più prezioso rispetto a una gemma con inclusioni visibili. Taglio della gemma:

Il taglio influenza la capacità della pietra di riflettere la luce. Un taglio eccellente aumenta il valore del gioiello. Colore dello zircone:

Alcune colorazioni, come il blu chiaro o il giallo dorato, sono più rare e ricercate dai collezionisti. Qualità dell’oro:

L’oro utilizzato per incastonare lo zircone può variare in purezza (ad esempio, 18 carati o 24 carati) e design, influenzando il valore complessivo del gioiello. Design del gioiello:

Gioielli con design esclusivi o firmati da brand di lusso possono raggiungere valori molto elevati.

Quanto può valere uno zircone d’oro?

I gioielli con zirconi incastonati in oro possono raggiungere valori sorprendenti. Ecco alcune stime indicative:

Gioielli standard: Zirconi di buona qualità incastonati in oro possono valere tra 500 e 2.000 euro .

Pezzi unici o rari: Gioielli con design esclusivi o zirconi di colore raro possono superare i 5.000 euro.

Zirconi con dettagli eccezionali: In casi particolari, il valore può arrivare a diverse migliaia di euro, soprattutto se il gioiello è ben conservato e corredato da certificati di autenticità.

Per ottenere una valutazione accurata, è consigliabile rivolgersi a un gioielliere esperto o a un valutatore professionista.

Conclusione

Avere uno zircone incastonato in oro significa possedere un gioiello elegante e prezioso, simbolo di lusso e raffinatezza. Questi gioielli non solo arricchiscono chi li indossa, ma possono anche rappresentare un investimento significativo.

Se hai uno zircone d’oro, non sottovalutarlo: potrebbe valere molto più di quanto immagini. Rivolgiti a un esperto per scoprire il valore effettivo e, se decidi di venderlo, assicurati di trovare il mercato giusto per massimizzare il tuo guadagno.

Hai un gioiello con zircone? Raccontaci la tua esperienza nei commenti! ✨