Come cucinare gli spinaci surgelati in padella: 3 antichi rimedi dei nonni che funzionano ancora oggi

Cucinare gli spinaci surgelati in padella è una tecnica semplice e veloce che può beneficiare di alcuni consigli tradizionali, simili a quelli usati dai nonni per ottenere il massimo del gusto e della consistenza.

1. Scongelamento e asciugatura: Il primo passo, secondo i rimedi tradizionali, è scongelare gli spinaci prima della cottura. Anche se oggi è comune cuocere gli spinaci direttamente da congelati, i nonni consigliavano di scongelarli e asciugarli bene prima di metterli in padella. Questo permette di eliminare l’acqua in eccesso e di ottenere spinaci più croccanti e meno acquosi durante la cottura.

2. Cottura lenta con aglio e olio: Il secondo consiglio della nonna è cuocere gli spinaci lentamente in padella con olio d’oliva e uno spicchio d’aglio. L’aglio è sempre stato considerato un ingrediente che esalta il sapore degli spinaci e, cotto insieme a loro a fuoco medio-basso, rilascia il suo aroma senza bruciare, rendendo gli spinaci ancora più gustosi.

3. Aggiunta di limone e spezie: Un altro trucco antico è quello di aggiungere una spruzzata di limone alla fine della cottura. Il limone non solo dona freschezza, ma aiuta anche a preservare il colore verde brillante degli spinaci. Inoltre, i nonni usavano spezie semplici, come pepe nero o noce moscata, per esaltare il sapore, senza sovrastarlo.

Procedimento veloce:

Scongelare gli spinaci e strizzarli bene per eliminare l’acqua.

In una padella, scaldare un filo d’olio d’oliva e rosolare uno spicchio d’aglio.

Aggiungere gli spinaci e cuocere a fuoco medio per 5-7 minuti.

Condire con sale, pepe e una spruzzata di limone, poi servire.

Questo metodo tradizionale garantisce spinaci surgelati perfetti, dal sapore autentico, seguendo gli antichi rimedi della cucina di casa.