Come Ridurre lo Stress in Modo Naturale: Tecniche e Consigli Pratici

Quando parliamo di stress, ci riferiamo a un insieme di disturbi e reazioni nel nostro organismo che finiscono per perturbare profondamente il nostro equilibrio emotivo, minando la nostra stabilità psico-fisica. In Italia, sono tantissime le persone che si ritrovano a dover convivere con un forte stress che indebolisce il fisico e la psiche, e con attacchi di ansia che ne sono spesso una diretta conseguenza, creando problemi nel vivere serenamente il quotidiano.

Non tutti lo sanno, ma esistono rimedi e tecniche naturali, senza dover ricorrere a farmaci e cure specifiche, che possono aiutarci molto nella gestione dell’ansia e dello stress. Il primo consiglio non può che essere quello di iniziare a condurre una vita sana evitando gli eccessi .

Stress, alcuni consigli per ridurlo in modo naturale

Bisogna evitare di assumere troppo spesso o in grandi quantità sostanze che possono alterarci come l’alcool o il caffè, e seguire sempre un’ alimentazione molto bilanciata. Anche fare regolare attività fisica è importantissimo, e negli ultimi anni ad esempio, tantissime persone stanno scoprendo quanto attività come la meditazione e lo yoga, possano avere un ruolo fondamentale nel ridurre la nostra ansia.

Da non sottovalutare nemmeno l’importanza di dormire sempre un numero di ore adeguate durante la settimana . La carenza di sonno infatti, è una delle condizioni che più mette sotto stress il nostro fisico ed è in grado di alterare il nostro umore, portandoci più facilmente a vivere situazioni negative, rendendoci più nervosi e irascibili.

La fitoterapia come arma per ridurre stress e ansia

Molti ricorrono anche alla fisioterapia, una scienza che utilizza la somministrazione di fiori e foglie naturali per riequilibrare il nostro stato psico fisico. Il biancospino ad esempio ha delle potente proprietà sedanti che aiutano a prevenire gli stati di ansia, mentre la Griffonia è conosciuta per essere un potente anti depressivo naturale.

C’è anche la L-Teanina. Si tratta di un aminoacido che viene estratto dalle foglie del tè e che riesce a stimolare la produzione di onde alfa riuscendo così a rilassare il nostro corpo, senza però indurci in stati di sonnolenza. Sono tanti gli studi clinici usciti in questi anni che hanno confermato le proprietà benefiche della L-Teanina.