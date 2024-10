Pizza fatta in casa: la ricetta della nonna semplice e gustosissima

Chi non ama la pizza? Un piatto semplice, versatile e sempre apprezzato, che conquista grandi e piccini ed è simbolo di convivialità e cucina genuina, quella di un passato in cui si rispettavano i ritmi della natura e si godeva dei sapori straordinari dei suoi doni. E se vi dicessimo che preparare una pizza fatta in casa, proprio come quella della nonna, è più facile di quanto pensiate? Con questa ricetta tradizionale, potrete gustarla croccante fuori e deliziosamente morbida dentro, perfetta per ogni occasione.

Gli ingredienti per una pizza perfetta

Ecco quello che ti serve per preparare una pizza perfetta.

Farina 00: la base di ogni impasto, la farina 00 assicura una pizza leggera e digeribile. Per un gusto più rustico puoi provare a sostituirla in parte con farina integrale o semola di grano duro. In generale, è meglio scegliere farine ad alto indice proteico.

Adesso vediamo la procedura step by step.

La preparazione passo dopo passo

Ecco le fasi della preparazione della pizza.

Gestione del lievito

Sciogli il lievito in una tazza di acqua tiepida e aggiungi un pizzico di zucchero. A cosa serve? Fornisce al lievito il nutrimento necessario per attivarsi più rapidamente. L’acqua tiepida, intorno ai 30°C, è ideale per ottimizzare il processo sopra citato senza recare danni. Puoi verificare la temperatura con un termometro da cucina. Assicurati che il lievito si sciolga completamente nell’acqua, senza lasciare grumi.

Impasto

Inizia incorporando gradualmente la farina al composto di lievito, acqua, olio e sale. Impasta energicamente per almeno 10 minuti, fino a ottenere un impasto liscio, elastico e che si stacca dalle mani.

Lievitazione

Scegli un luogo caldo e non esposto a correnti d’aria. Il forno spento con la luce interna accesa è perfetto. Copri la ciotola con dentro l’impasto con della pellicola trasparente o un canovaccio umido per evitare che il risultato del tuo prezioso lavoro si secchi. Il tempo di lievitazione è soggetto a diversi fattori, dalla temperatura ambientale alla quantità di lievito. Controlla l’impasto: dovrebbe raddoppiare di volume ogni ora.

Stendere la pizza

Infarina leggermente il piano di lavoro e stendi l’impasto con le mani, allontanandoti dal centro verso l’esterno. Se preferisci, puoi utilizzare un mattarello. Lo spessore della pizza dipende da cosa ti piace. Per una pizza conforme alla ricetta classica napoletana, lo spessore ideale è di circa 1 cm, mentre per una pizza romana è più sottile.

Condimento

Distribuisci la passata di pomodoro in modo uniforme sulla base della pizza, lasciando circa 1 cm di bordo libero. Taglia la mozzarella a cubetti o a fettine e spargila sulla superficie. Libera la tua fantasia e sperimenta con diverse combinazioni di aromi. Oltre all’origano e al basilico, puoi aggiungere olive, capperi, salumi, verdure.

Cottura

Preriscalda il forno a 220°C (statico) o 200°C (ventilato). Il tempo di cottura dipende dallo spessore della pizza e dal tipo di forno. In genere, bastano 15-20 minuti. La tua pizza è pronta per essere sfornata quando la base è dorata e la mozzarella è filante.

Consigli extra

Per una pizza ancora più croccante, cuocila su una pietra refrattaria preriscaldata. Se non ne possiedi una, puoi utilizzare una teglia da forno unta d’olio. Se il tuo forno non ha la funzione ventilata, cuoci la pizza sul ripiano più basso.