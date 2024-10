Polpette di patate e funghi: il segreto per un piatto irresistibile che farà impazzire tutti!

Le polpette di patate e funghi sono un piatto autunnale che ti farà venire l’acquolina in bocca al primo morso! Con la loro combinazione di consistenze – un cuore morbido e cremoso avvolto da una crosticina croccante – sono perfette per sorprendere i tuoi ospiti, che sia un pranzo in famiglia o una cena tra amici.

Il Segreto di Questa Ricetta: Semplicità e Gusto

Non c’è nulla di più irresistibile delle polpette, e la ricetta di oggi combina sapori tradizionali con un tocco di creatività. Le patate farinose si uniscono ai funghi champignon per creare un impasto delicato, ma allo stesso tempo robusto, capace di soddisfare anche i palati più esigenti. La parte migliore? Si preparano in pochi minuti e sono adatte a qualsiasi occasione, sia come antipasto che come secondo piatto.

Ingredienti per 4 Persone

500g di patate a pasta bianca

300g di funghi champignon (in barattolo o freschi)

100g di farina 00

50g di parmigiano grattugiato

1 uovo grande

Sale, pepe, noce moscata e salvia tritata q.b.

Pangrattato q.b.

Olio di semi per friggere

Preparazione

Cottura delle Patate: Inizia lavando bene le patate. Metti le patate in una pentola, coprile con acqua fredda e porta a ebollizione. Cuocile per circa 40 minuti, finché non saranno tenere. Scolale e lasciale intiepidire, poi schiacciale con uno schiacciapatate in una ciotola capiente. Prepara l’Impasto: Aggiungi l’uovo, il parmigiano grattugiato, sale, pepe, noce moscata e la salvia tritata alle patate schiacciate. Unisci i funghi, che avrai precedentemente scolato e tritato. Mescola bene il tutto, aggiungendo la farina per rendere l’impasto compatto e modellabile. Forma le Polpette: Preleva piccole quantità di impasto (circa 30g) e forma delle palline. Passale nel pangrattato, assicurandoti che siano ben ricoperte. Continua fino a esaurire tutto l’impasto. Frittura: In una padella, scalda abbondante olio di semi. Friggi le polpette poche alla volta, girandole su tutti i lati fino a quando non saranno dorate e croccanti. Scolale su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Un Piatto che Non Delude Mai

Queste polpette di patate e funghi sono una vera delizia autunnale. Il loro sapore ricco e la consistenza perfetta le rendono un piatto che puoi servire in ogni occasione, che sia come stuzzichino per un aperitivo o come portata principale per una cena speciale.

Le polpette di patate e funghi possono variare in calorie a seconda degli ingredienti e della modalità di cottura (fritte o al forno). Basandosi sugli ingredienti che hai fornito, possiamo fare una stima approssimativa delle calorie per una porzione di circa 4 polpette (a seconda della grandezza).

Stima delle calorie per l’intera ricetta:

500g di patate : circa 385 calorie

: circa 385 calorie 300g di funghi champignon : circa 66 calorie

: circa 66 calorie 100g di farina 00 : circa 364 calorie

: circa 364 calorie 50g di parmigiano grattugiato : circa 200 calorie

: circa 200 calorie 1 uovo grande : circa 70 calorie

: circa 70 calorie Pangrattato (q.b.) : circa 100 calorie (dipende dalla quantità usata)

: circa 100 calorie (dipende dalla quantità usata) Olio per friggere (assorbito durante la frittura): circa 250-300 calorie (variabile in base all’olio assorbito)

Totale per l’intera ricetta:

Circa 1400-1500 calorie per tutto il composto.

Calorie per porzione (circa 4 polpette):

Se la ricetta è divisa per 4 persone, ogni porzione avrà circa 350-375 calorie.

Tieni presente che le calorie possono aumentare o diminuire se modifichi ingredienti (come l’aggiunta di prosciutto) o se opti per la cottura al forno anziché la frittura.