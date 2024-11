Come Armonizzare la Casa per il Benessere: Consigli di Feng Shui Facili da Applicare

La nostra casa è un luogo sacro. Non solo perché si tratta del posto in cui passiamo più tempo durante l’anno, ma anche perché, nei momenti in cui la nostra vita diventa caotica e stressante, diventa un vero e proprio rifugio in cui cercare pace e tranquillità.

Per questo l’arredamento del luogo in cui viviamo è fondamentale: tutto nella nostra casa deve rispecchiarci, dare ad un ambiente in cui ci sentiamo al sicuro e in cui regna la tranquillità e il benessere. Per questo, sempre più persone seguono i consigli e le direttive dell’antica disciplina cinese Feng Shui per armonizzare gli spazi interni della nostra abitazione.

Armonizzare casa: su quali principi si basa l’antica disciplina del Feng Shui

Ma come funziona esattamente il Feng Shui? Su quali principi dobbiamo riorganizzare e riarredare le stanze della nostra casa? Questa antica disciplina crede fortemente nel fatto che ogni elemento in una casa, deve avere una funzione ben precisa volta a migliorare il benessere complessivo di chi ci vive.

Per questo l’arredo diventa fondamentale. Andiamo adesso a vedere nello specifico quali sono le regole da seguire. Il Feng Shui consiglia ad esempio di tenere sempre l’ingresso di casa libero, senza mobili che occupino spazio, nella convinzione che un accesso libero favorisca l’entrata di energia positiva in casa.

Il ruolo dell’illuminazione naturale

Bisogna poi sempre privilegiare l’illuminazione naturale all’interno, utilizzando quella artificiale soltanto quando è indispensabile. Anche gli specchi hanno una funzione importante, e di norma, questa filosofia impone di metterne sempre un lontano dalla porta principale, allo scopo di accogliere e riflettere l’energia positiva all’interno delle mura. I colori delle pareti devono essere invece sempre caldi, come il gallo o il marrone. Anche in questo caso, la convinzione è che dei colori vivaci consentano di attirare in modo importante l’energia positiva, e consigliarla dall’esterno all’interno della nostra casa.