Controlla il Tuo Portafoglio: Queste Monete Antiche Valgono una Fortuna!

Sono tantissimi gli italiani appassionati di numismatica e che passano il loro tempo libero alla costante ricerca di monete rare da aggiungere alla loro collezione. Anche perché può trattarsi spesso di un hobby abbastanza redditizio, perché ci sono diverse monete antiche che, per tanti motivi, hanno un grande valore sul mercato.

E chi è bravo in questo tipo di compravendita, può acquistare una moneta, conservandola per anni, per poi rivenderla al momento giusto, guadagnano cifre molto importanti. In queste settimane ad esempio, è tornato di moda parlare di una moneta molto antica, che sta di nuovo vedendo aumentare il suo valore, che si aggira intorno ai 40mila euro. Andiamo adesso a vedere insieme di cosa si tratta.

Monete antiche, se hai questa puoi diventare ricco

Nel mondo della numismatica, poche monete hanno un valore così alto sul mercato come quelle che vennero stampate al tempo di Vittorio Emanuele III. Alcune di queste infatti, possono valere fino a 40mila euro. Affinché però la loro quotazione venga confermata, è necessario che le monete in questione rispondano a determinate caratteristiche.

Vittorio Emanuele III è stato re d’Italia dal 1900 fino al 1946 e durante questo periodo, le monete più preziose sono quelle che fece stampare a tiratura limitata, in occasione di festività o ricorrenze particolari. Non tutti inoltre sanno che l’uomo era un grande appassionato di numismatica e amava anche lui collezionare monete da ogni parte del mondo.

La Moneta 5 Lire Aquila Sabauda

Ancora più valore possono avere quelle che presentano errori di conio o hanno delle caratteristiche particolari. Ad esempio, c’è la moneta da 5 lire “Aquila Sabauda” del 1901, un’edizione limitata in cui il prezzo oggi sul mercato, può anche superare i 40mila euro. E inoltre molto riconoscibile per via del fatto che sul retro, ha stampata un’aquila con lo stemma sabaudo.