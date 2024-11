Astrologia del Mese: I Segni Zodiacali che Avranno Maggiore Fortuna a Novembre

Siamo arrivati alla metà del mese di Novembre, e manca ormai pochissimo all’arrivo del Natale: una festività che tutti gli italiani adorano. Specialmente i bambini considerato che per loro, arriva quel momento dell’anno in cui finalmente possono ricevere dei regali.

Novembre, ecco quali sono i segni più fortunati secondo l’astrologia

Ma come sta andando questo mese a livello astrologico? In questo articolo andremo a vedere quali sono i segni più fortunati di Novembre, e quali invece devono fare più attenzione fino all’arrivo di Dicembre, perchè per loro non si tratta certo di un mese fortunato.

Di sicuro, non può lamentarsi chi è nato sotto il segno del Capricorno: grazie infatti all’intervento di Venere, chi vive in coppia riuscirà a trasmettere maggiore serenità al proprio partner, migliorando la vita di coppia. Inoltre grazie a questi influssi positivi, si sarà ancora maggiormente attivi e concentrati durante la giornata.

Cosa riserva il mese di Novembre ad Acquario e Pesci

Stesso discorso per l’Acquario: l’astrologia prevede infatti che sarà un mese bellissimo per chi è nato sotto questo segno, che potrà finalmente raccogliere i frutti del proprio lavoro.

Dovranno invece fare molta attenzione i Pesci: a causa dell’intervento di Giove, questo è infatti per loro un mese pieno di dissonanze, in cui sarà importante fare attenzione e non prendere decisioni avventate. Per l’Ariete invece, Novembre può esser ricco di soddisfazione, a patto che i fortunati siano in grado di restare cauti e attendere il momento propizio per riscuotere quanto meritano.

Chi è nato sotto il segno del Toro deve invece resistere e attendere l’arrivo di Dicembre, perchè Novembre non è assolutamente un mese positivo per lui, in cui verrà più volte messo alla prova. La vera sfida per il Toro è non crollare sotto il peso dl nervosismo crescente, ma restare invece calmo anche se le cose non vanno come si sperano.