Polpette di lenticchie speziate al peperoncino: il piatto vegetariano che esalta i sapori e ti sorprende!

Se sei un amante dei sapori forti e piccanti, queste polpette di lenticchie speziate con peperoncino diventeranno il tuo nuovo piatto preferito! Facili da preparare, sane e ricche di gusto, sono l’ideale per chi desidera un’alternativa vegetariana dal sapore deciso. Perfette per un pranzo o una cena leggera, queste polpette ti conquisteranno con il loro mix di spezie aromatiche e il tocco di peperoncino che accende il palato.

Ingredienti principali:

Lenticchie rosse : la base proteica di queste polpette, ricca di fibre e facile da cucinare.

: la base proteica di queste polpette, ricca di fibre e facile da cucinare. Prezzemolo fresco : per un tocco di freschezza.

: per un tocco di freschezza. Peperoncino fresco e in scaglie : per quel pizzico di piccantezza irresistibile.

: per quel pizzico di piccantezza irresistibile. Paprika affumicata: aggiunge un sapore affumicato che si sposa perfettamente con il peperoncino.

Procedimento:

Prepara le lenticchie: Cuoci le lenticchie fino a quando sono morbide, quindi schiacciale con una forchetta per ottenere una consistenza perfetta per le polpette. Mescola gli ingredienti: Aggiungi prezzemolo, cipolla, peperoncino e tutte le spezie, formando un impasto omogeneo. Friggi le polpette: Cuoci le polpette in olio caldo fino a doratura, girandole per cuocere uniformemente.

Servi le polpette ben calde, magari accompagnate da una salsa allo yogurt per bilanciare il piccante, e preparati a stupire i tuoi ospiti con questo piatto vegetariano esplosivo.

Tempo di preparazione e cottura:

Tempo di preparazione : 15 minuti

: 15 minuti Tempo di cottura : 20-25 minuti (15 minuti per la cottura delle lenticchie + 10 minuti per friggere le polpette)

: 20-25 minuti (15 minuti per la cottura delle lenticchie + 10 minuti per friggere le polpette) Tempo totale: 35-40 minuti

Calorie:

Le polpette di lenticchie contengono approssimativamente 150-180 calorie per porzione (circa 3 polpette), a seconda della quantitĂ di olio utilizzata per la frittura e del tipo di farina scelta. Se opti per la cottura al forno, le calorie saranno leggermente inferiori.

Questa ricetta è un’ottima scelta per chi cerca un piatto vegetariano e ricco di proteine senza rinunciare al gusto!