Lenticchie stufate con verdure autunnali: Una ricetta semplice che esalta il sapore accompagnandole con carote, cipolle, sedano e zucca

Lenticchie Stufate con Verdure Autunnali: Una Ricetta Semplice e Gustosa

Le lenticchie sono un ingrediente versatile e nutriente, perfetto per preparare piatti sostanziosi e salutari, soprattutto durante la stagione autunnale. Oggi ti proponiamo una ricetta semplice e veloce: lenticchie stufate con verdure autunnali, un piatto che esalta il sapore dei legumi accompagnandoli con verdure di stagione come carote, cipolle, sedano e zucca. Questa ricetta è perfetta per riscaldare le serate più fresche e portare sulla tua tavola i sapori genuini della tradizione.

Ingredienti

Per 4 persone:

300 g di lenticchie (preferibilmente piccole o decorticate)

(preferibilmente piccole o decorticate) 2 carote

1 cipolla

1 costa di sedano

300 g di zucca a cubetti

a cubetti 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 spicchio d’ aglio

1 rametto di rosmarino

Sale e pepe q.b.

e q.b. Brodo vegetale q.b.

Preparazione

1. Preparare le verdure

Lava e taglia a cubetti le carote, la zucca e il sedano. Sminuzza finemente la cipolla. In una casseruola capiente, scalda l’olio extravergine d’oliva e soffriggi leggermente l’aglio e la cipolla fino a doratura.

2. Cuocere le lenticchie

Aggiungi le lenticchie sciacquate alla casseruola e mescola per farle insaporire con il soffritto. Unisci le carote, il sedano e il rosmarino, quindi copri il tutto con il brodo vegetale caldo, fino a ricoprire completamente gli ingredienti.

3. Aggiungere la zucca

Dopo circa 15 minuti di cottura, aggiungi i cubetti di zucca e continua a cuocere a fuoco medio per altri 20-25 minuti, fino a quando le lenticchie e le verdure saranno morbide e ben cotte. Se necessario, aggiungi altro brodo.

4. Regolare il sapore

Aggiusta di sale e pepe a piacere, e rimuovi lo spicchio d’aglio prima di servire. Le lenticchie stufate devono risultare morbide ma non troppo liquide; se preferisci una consistenza più densa, lascia cuocere ancora qualche minuto senza coperchio.

Consigli per Servire

Puoi servire le lenticchie stufate con verdure autunnali accompagnandole con una fetta di pane tostato o con della polenta per un pasto completo e sostanzioso. Questo piatto può essere conservato in frigo per un paio di giorni e riscaldato quando necessario, rendendolo perfetto anche per i pasti infrasettimanali.

Tempo di Preparazione e Cottura

Preparazione : 15 minuti

: 15 minuti Cottura : 40 minuti (15 minuti per la cottura iniziale delle lenticchie, più 25 minuti dopo l’aggiunta della zucca)

: 40 minuti (15 minuti per la cottura iniziale delle lenticchie, più 25 minuti dopo l’aggiunta della zucca) Tempo totale: 55 minuti

Calorie per Porzione

La ricetta delle lenticchie stufate con verdure autunnali ha un contenuto calorico stimato di circa 280-320 kcal per porzione (per una porzione di circa 250-300 g).

Le calorie possono variare leggermente in base agli ingredienti utilizzati (quantità di olio, tipo di lenticchie, ecc.). Questo piatto è ricco di fibre e proteine grazie alle lenticchie e povero di grassi.