Polpette di Lenticchie Senza Patate: La Ricetta Vegana Leggera e Gustosa che Conquisterà Tutti

Le polpette di lenticchie sono una deliziosa alternativa vegana e leggera per chi vuole gustare un piatto sano e ricco di sapore. Senza patate, questa ricetta è ideale per chi cerca un pasto nutriente ma poco calorico, perfetto per ogni occasione.

Ingredienti per 4 Persone

Per preparare circa 20 polpette, ti serviranno:

200 g di lenticchie secche (oppure 400 g di lenticchie cotte)

Procedimento

1. Preparare le Lenticchie

Se usi lenticchie secche, sciacquale bene e cuocile in acqua leggermente salata per circa 20-30 minuti, fino a quando saranno morbide.

Scolale e lasciale raffreddare completamente.

2. Creare il Composto

In una padella, scalda 1 cucchiaio di olio e fai soffriggere la cipolla e l’aglio fino a renderli morbidi.

In un mixer, frulla le lenticchie cotte con la cipolla, l’aglio, il prezzemolo e le spezie fino a ottenere un composto omogeneo ma non troppo liscio (puoi lasciare qualche pezzetto per una consistenza più rustica).

Trasferisci il composto in una ciotola e aggiungi il pangrattato e la farina di ceci. Mescola bene fino a ottenere un impasto compatto.

3. Formare le Polpette

Con le mani leggermente umide, forma delle polpette della dimensione di una noce.

Disponile su una teglia ricoperta di carta forno.

4. Cottura

In forno : Preriscalda il forno a 180°C e cuoci le polpette per 20-25 minuti, girandole a metà cottura per farle dorare uniformemente.

In padella: Scalda l'olio rimanente in una padella antiaderente e cuoci le polpette per circa 3-4 minuti per lato, fino a ottenere una crosticina dorata.

Come Servire le Polpette di Lenticchie

Queste polpette sono estremamente versatili! Puoi servirle:

Con una salsa di pomodoro leggermente speziata .

. Accompagnate da un’insalata fresca e croccante.

In un panino, con hummus e verdure grigliate, per un’alternativa al classico burger vegano.

Perché Scegliere le Polpette di Lenticchie?

Leggere e sane : Sono prive di ingredienti pesanti come patate o uova.

: Sono prive di ingredienti pesanti come patate o uova. Ricche di proteine : Le lenticchie sono una fonte eccellente di proteine vegetali e fibre.

: Le lenticchie sono una fonte eccellente di proteine vegetali e fibre. Facili da personalizzare: Puoi aggiungere altre spezie o erbe aromatiche per adattarle ai tuoi gusti.

Conclusione

Le polpette di lenticchie senza patate sono una soluzione perfetta per un pasto sano, gustoso e amico dell’ambiente. Provale oggi stesso e condividi questa ricetta con chi cerca un’alternativa vegana semplice e saporita!