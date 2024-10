Ecco quanto vale oggi la moneta da 2 euro con falcone e borsellino: Scopri il valore che non ti aspetti

La moneta da 2 euro commemorativa dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino è un simbolo di lotta contro la mafia e un pezzo di storia del nostro paese. Coniata nel 2012, questa moneta ha un valore numismatico significativo, che va oltre il suo valore facciale. Scopriamo quanto vale oggi e perché è così ricercata dai collezionisti.

Origine della moneta

La moneta da 2 euro con Falcone e Borsellino è stata emessa in onore dei due magistrati siciliani assassinati dalla mafia nel 1992. Il design rappresenta i volti dei due giudici, simboli della lotta contro il crimine organizzato. Questa emissione commemorativa è parte di una serie di monete che celebrano la cultura e la storia italiana.

Valore attuale

Oggi, il valore di questa moneta varia a seconda delle condizioni in cui si trova e della domanda dei collezionisti. Mentre il valore nominale è di 2 euro, il prezzo di mercato può superare i 10-15 euro, e in alcuni casi, può arrivare anche a 20 euro o più, specialmente per esemplari in condizioni impeccabili o per quelli con certificati di autenticità.

Fattori che influenzano il valore

Il valore della moneta è influenzato da diversi fattori, tra cui:

Le monete in perfette condizioni o quelle non circolate sono molto più preziose. Rarità: La quantità di monete emesse e il loro stato di conservazione giocano un ruolo cruciale.

La quantità di monete emesse e il loro stato di conservazione giocano un ruolo cruciale. Domanda dei collezionisti: La crescente attenzione per i pezzi commemorativi può aumentare il valore.

Come valutare la tua moneta

Se possiedi una moneta da 2 euro con Falcone e Borsellino e desideri conoscere il suo valore, considera di rivolgerti a esperti numismatici o di consultare cataloghi specializzati. È fondamentale anche prestare attenzione a eventuali aste online, dove puoi osservare il prezzo attuale di mercato.

in sintesi

La moneta da 2 euro dedicata a Falcone e Borsellino non è solo un pezzo di valuta, ma rappresenta un’importante eredità culturale e storica. Il suo valore attuale è il risultato di una combinazione di fattori che ne fanno un oggetto di interesse per collezionisti e appassionati di numismatica. Non perdere l’occasione di scoprire il valore che non ti aspetti di questo simbolo della lotta contro la mafia.