Polpette di zucchine e patate: la ricetta perfetta per una dieta leggera e saporita

Ecco una ricetta deliziosa e leggera per preparare le polpette di zucchine e patate, perfette per chi cerca un pasto saporito ma sano. Queste polpette sono facili da realizzare e possono essere servite come antipasto, contorno o piatto principale. Ecco come prepararle.

Ingredienti

Zucchine : 300 g

: 300 g Patate : 200 g

: 200 g Uova : 1

: 1 Formaggio grattugiato : 50 g (opzionale, puoi usare parmigiano o pecorino)

: 50 g (opzionale, puoi usare parmigiano o pecorino) Pan grattato : 100 g

: 100 g Prezzemolo : q.b. (fresco o secco)

: q.b. (fresco o secco) Sale e pepe : q.b.

: q.b. Olio d’oliva: per la cottura

Preparazione

Preparazione delle verdure: Inizia lavando e grattugiando le zucchine. Dopo averle grattugiate, strizzale bene per eliminare l’acqua in eccesso. Sbuccia le patate, lessale in acqua salata, e una volta cotte, schiacciale in una ciotola. Unire gli ingredienti: In una grande ciotola, unisci le zucchine grattugiate, le patate schiacciate, l’uovo, il formaggio grattugiato, il pan grattato e il prezzemolo. Mescola bene fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiusta di sale e pepe secondo il tuo gusto. Formare le polpette: Prendi un po’ di impasto con le mani e forma delle palline della grandezza di una noce. Puoi anche passarle nel pan grattato per una croccantezza extra. Cottura: Scalda un po’ d’olio d’oliva in una padella antiaderente e cuoci le polpette a fuoco medio fino a dorarle su entrambi i lati, circa 3-4 minuti per lato. Servizio: Servi le polpette calde, magari accompagnate da una salsa allo yogurt o un’insalata fresca.

Consigli

Variante al forno : Se preferisci una versione più leggera, puoi cuocere le polpette in forno a 180°C per circa 20-25 minuti, girandole a metà cottura.

: Se preferisci una versione più leggera, puoi cuocere le polpette in forno a 180°C per circa 20-25 minuti, girandole a metà cottura. Personalizzazione: Puoi arricchire il composto con spezie come paprika o curry per un sapore diverso.

Queste polpette di zucchine e patate non solo sono un’ottima soluzione per un pasto sano, ma sono anche un modo creativo per utilizzare le verdure. Goditele come parte di una dieta equilibrata e sana!