Le lenticchie a ottobre si mangiano così: questa zuppa contadina porta la tradizione sulla tua tavola in pochi minuti

Con l’arrivo di ottobre, le serate fresche ci invitano a riscoprire i piatti della tradizione contadina, come la zuppa di lenticchie. Questo piatto semplice, ma ricco di sapore, è il comfort food perfetto per riscaldarsi e saziarsi. Le lenticchie, da sempre apprezzate per il loro valore nutrizionale, si abbinano magnificamente con ingredienti stagionali come i funghi e le erbe aromatiche, rendendo questa zuppa ideale per una cena autunnale.

Ingredienti per 4 persone (circa 280 kcal per porzione):

130 g di lenticchie rosse (circa 450 kcal)

400 g di funghi (circa 100 kcal)

40 g di cipolla dorata (circa 16 kcal)

50 g di carota (circa 20 kcal)

1 spicchio d’aglio

1 foglia di alloro

Prezzemolo tritato q.b.

Sale e pepe q.b.

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva (circa 180 kcal)

1 litro di acqua

Preparazione:

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 25-30 minuti

Soffritto: Tritate finemente la cipolla e la carota. In una casseruola, versate due cucchiai di olio extravergine d’oliva e aggiungete la cipolla, la carota e lo spicchio d’aglio intero. Fate soffriggere per 5 minuti a fuoco basso, mescolando spesso. Cottura dei funghi: Pulite i funghi, tagliateli a fette e aggiungeteli al soffritto. Cuocete coperto per altri 5 minuti. Aggiunta delle lenticchie: Unite le lenticchie e l’acqua, coprite e lasciate cuocere a fuoco medio per circa 20 minuti, mescolando di tanto in tanto. Se il liquido si riduce troppo, aggiungete altra acqua calda. Ultimi passaggi: Regolate di sale e pepe, e aggiungete prezzemolo tritato prima di servire.

Consigli:

Servite la zuppa con crostini di pane per un piatto più completo e saziante. Questa zuppa può essere conservata in frigo per 2 giorni o congelata per un consumo futuro.

Questa zuppa è un piatto unico perfetto per le fresche serate autunnali, unisce tradizione e bontà con ingredienti genuini e nutrienti​