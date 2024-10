SMÅSKRAKE, la nuova sedia Ikea multifunzione per i tuoi bambini

SMÅSKRAKE è il nuovo mobile multifunzione di Ikea pensato appositamente per i più piccoli, capace di trasformarsi da sedia a tavolo, accompagnando il tuo bambino in ogni momento della giornata. Un complemento d’arredo versatile, sicuro e facile da pulire che rivoluzionerà la cameretta del tuo piccolo.

Una rivoluzione multifunzione

La sedia SMÅSKRAKE non è una semplice sedia, ma un vero e proprio mobile multifunzione progettato da Ikea, i cui designer sono sempre attenti a creare oggetti sicuri per i più piccoli, per rispondere alle esigenze dei bambini a partire da un anno di età. È pensata per essere utilizzata in vari modi, permettendo al tuo bambino di scegliere tra tre configurazioni diverse: sedia con seduta bassa, seduta alta o tavolo.

Questo approccio versatile viene incontro alle varie tappe di sviluppo dell’autonomia del tuo bambino, offrendogli la possibilità di decidere come usare il mobile in base al momento. Inoltre, grazie ai materiali resistenti e facili da pulire, la sedia SMÅSKRAKE si adatta perfettamente alla vita frenetica delle famiglie moderne.

Un mobile versatile per ogni momento della giornata

SMÅSKRAKE si distingue per la sua flessibilità e per il design pratico che la rende perfetta per ogni situazione. Con un unico mobile, il tuo bambino avrà sempre a disposizione, fin da quando comincia a muovere i primi passi, una sedia o un tavolo della giusta altezza, adattabile ai suoi bisogni. Un giorno può essere usato come tavolo per disegnare o giocare, il giorno successivo come sedia bassa per rilassarsi o come sedia alta per raggiungere, sempre sotto supervisione di un adulto, superfici più elevate.

Questa capacità di accompagnare il bimbo nella crescita lo rende un elemento essenziale nella cameretta o nella zona gioco del tuo piccolo. È progettato per essere alla giusta altezza per bambini di un anno, permettendo loro di raggiungere il mobile in modo sicuro e autonomo. Il piano tavolo è abbastanza spazioso per accogliere un foglio di carta in formato A4, perfetto per le attività creative.

Inoltre, i materiali di alta qualità utilizzati per la sua costruzione garantiscono durata nel tempo e massima sicurezza.

La struttura in acciaio verniciata a polvere offre una grande resistenza, mentre il bambù – legno di suo sostenibile – utilizzato per il piano tavolo e la seduta è trattato con una vernice trasparente che lo rende facile da pulire. Non dovrai più preoccuparti di sporco o macchie difficili da rimuovere: basterà un panno umido per mantenere SMÅSKRAKE come nuovo.

Materiali resistenti e design sicuro

Ikea ha scelto con cura i materiali per SMÅSKRAKE, combinando funzionalità e resistenza. Il telaio del mobile è realizzato in acciaio verniciato a polvere, un materiale che, da sempre, è sinonimo di robustezza e garantisce robustezza e longevità, ideale per resistere agli inevitabili urti e colpi che un mobile usato dai bambini può subire.

La vernice utilizzata protegge il metallo dall’usura, ma dona anche al mobile un look moderno ed essenziale che si adatta a qualsiasi arredamento.

Il piano del tavolo e la seduta sono fatti di bambù, una scelta che, come sopra ricordato, è sinonimo di attenzione all’ambiente. Questo legno naturale è noto per la sua resistenza e leggerezza, caratteristiche che lo rendono perfetto per i mobili destinati ai più piccini.

Il costo di soli 19,95 euro rende questo elemento un investimento a dir poco interessante per la crescita del tuo piccolo.